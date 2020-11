Le Iene, Filippo Roma e i furbetti del carburante Ama: le rivelazioni di una “pentita” | Video Mediaset

Filippo Roma a Le Iene torna ad occuparsi dei furbetti del carburante e dei furti ai danni di Ama.

Dopo il servizio della scorsa settimana, l’inviato delle Iene con la complicità di Marco Occhipinti incontrano una “pentita” che racconta dei presunti furti ai danni di Ama. La donna racconta anche che un sacco di carburante pagato coi soldi pubblici veniva rubato dai camion dell’azienda dei rifiuti di Roma. La donna, ex membro del cda di Ama, non nasconde: “la vicenda del furto di carburante in Ama era cosa nota”. E ancora la “pentita” racconta che ci sarebbero anche dei rei confessi che ancora oggi però non sono stati licenziati dall’azienda. Filippo Roma cerca di individuarli.

Ecco il video Mediaset del servizio di Filippo Roma sui furbetti del carburante.

