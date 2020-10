Le Iene, fondi europei: cosa si nasconde dietro gli sprechi? | Video Mediaset

A Le Iene si parla di fondi europei con il servizio di Gaetano Pecoraro che racconta cosa si nasconde dietro gli sprechi.

La politica italiana da settimane discute se chiedere o meno i fondi del Mes, circa 37 miliardi di euro in prestito per l’emergenza sanitaria del Covid. Ma intanto il nostro paese ha accesso a decine di miliardi a fondo perduto, che però rischia di perdere perché non riesce a programmare le spese. Gaetano Pecoraro ci racconta cosa si nasconde dietro a questi sprechi.

Ecco il video Mediaset con il servizio di Gaetano Pecoraro sugli sprechi dei fondi europei.

