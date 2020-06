Le Iene, gravidanze a rischio per le future mamme di Pantelleria | Video Mediaset

A Le Iene la vicenda delle future mamme di Pantelleria costrette a recarsi a Trapani in tempo di Coronavirus.

A Pantelleria il reparto nascite è stato chiuso con l’insorgere dell’emergenza sanitaria. Un caso anomalo, visto che il Coronavirus non è mai arrivato sull’isola. Per questo motivo le future mamme sono costrette a partorire a Trapani. Un viaggio incubo da circa 180 chilometri di mare per le future mamme costrette a recarsi a Trapani dove il Covid è arrivato.

Ecco il video Mediaset del servizio trasmesso nella puntata odierna de Le Iene.

