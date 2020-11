Le Iene, i bimbi al plutonio scrivono una lettera a De Luca per tornare a scuola | Video Mediaset

A Le Iene, gruppo di bimbi “latte al plutonio” scrivono una lettera a Vincenzo De Luca per chiedere di riaprire le scuole. La scorsa settimana il Presidente della Regione Campania vista l’impennata dei contagi ha deciso di chiudere le scuole di qualsiasi ordine e grado. Una decisione che non è stata presa bene da tutti; in particolare ci sarebbe stata una bambina che è scoppiata a piangere chiedendo alla mamma di poter andare a scuola. A raccontarlo in una delle sue dirette è proprio Vincenzo De Luca: “hanno intervistato una mamma che dice che sua figlia piange per andare a scuola. È l’unica in Italia che piange perché non può studiare endecasillabi, forse l’unica al mondo. La mamma le dà il latte al plutonio“.

La frase “latte al plutonio” è diventato un cult sul web e sui social. Per questo motivo Stefano Corti e Alessandro Onnis hanno deciso di incontrare la mamma del bimbo cresciuto con il latte al plutonio che parla di “bullismo” e non nasconde di esserci rimasta molto male dalle parole di De Luca. Per questo motivo un gruppo di bambini, tutti cresciuti con il latte al plutonio, hanno deciso di inviare una video-lettera al Presidente chiedendo di riaprire le scuole.

Ecco il video Mediaset con il messaggio dei bimbi al plutonio che chiedono a De Luca la riapertura delle scuole in Campania.

