Le Iene, il degrado di un campo rom a Roma: la Raggi… | Video Mediaset

Le Iene, Filippo Roma in un campo rom di Roma tra degrado, rifiuti tossici e pizzo. L’inviato del programma di Italia si è recato in campo rom raccogliendo la testimonianza di una donna che racconta di “sversamento illegale di rifiuti tossici, giro di usura, intimidazioni e violenze, pizzo”. Una denuncia forte e chiara su un campo rom che sorge a due passi dal quartiere in dei Parioli nei pressi di una riserva naturale che il Comune dovrebbe vigilare e proteggere. Ma la sindaca Virginia Raggi che fa?

Ecco il video Mediaset con le parole di Virginia Raggi.

