Le Iene, il plasma come possibile cura al Coronavirus? | Video Mediaset

Le Iene, il plasma come possibile cura al Coronavirus? Le sperimentazioni sul plasma iperimmune sembrano al momento l’unica possibile soluzione per curare il virus Covid-19. Le Iene Alessandro Politi e Marco Fubini si sono recati presso le strutture ospedaliere di Pavia e Mantova dove la cura è in fase di sperimentazione. Il dottor Giuseppe De Donno precisa “in questo momento possiamo dire che è l’unica terapia mirata”. Intanto la cura funziona su alcuni malati come raccontano dei pazienti che hanno avuto dei netti miglioramenti.

Ecco il video Mediaset trasmesso nella puntata odierna de Le Iene.

