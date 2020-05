Le Iene, il Plasma iperimmune contro il Covid 19 sta diventando un business? | Video Mediaset

A Le Iene si torna a parlare di plasma iperimmune come cura al Covid-19. Presto diventerà un business?

Le Iene Alessandro Politi e Marco Fubini tornano ad occuparsi del plasma iperimmune utilizzato oramai da settimane in diversi ospedali per curare i malati affetti da Coronavirus. Qualcosa però si sta muovendo visto che la Kedrion Biopharma ha presentato in Senato un progetto farmaceutico legato al suo utilizzo. Possibile che la cura possa in futuro diventare un business?

Ecco il video Mediaset del servizio trasmesso a Le Iene.

