Le Iene, il servizio di Ismaele La Vardera: tablet e pc per Zen di Palermo | Video Mediaset

Le Iene, il servizio di Ismaele La Vardera: consegnati tablet e pc al quartiere zen di Palermo grazie alla solidarietà.

L’emergenza sanitaria da Coronavirus ha costretto il Governo alla chiusura delle scuole in tutta Italia e le lezioni sono diventate virtuali. Ci sono però realtà dove tablet e pc non sono così diffusi: è il caso del quartiere zen di Palermo dove diversi studenti non hanno i mezzi per poter seguire le lezioni. E’ basato un appello e la solidarietà del popolo italiano si è attivata visto che da Bergamo è partito un tir carico di terminali per gli studenti di Palermo.

Ecco il video Mediaset tramesso nella puntata odierna de Le Iene.

