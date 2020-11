Le Iene, il viaggio di Giulio Golia nelle periferie ai tempi del Covid | Video Mediaset

A Le Iene prosegue il viaggio di Giulio Golia alla scoperta delle periferie abbandonate ai tempi del Coronavirus. Dopo il racconto del dramma quotidiano che si vive da Tor Bella Monaca al “serpentone di Corviale” fino a “Le Torri, l’inviate delle Iene torna ancora una volta a mostrare e raccontare la vita di chi vive in condizioni davvero difficili. Dopo la messa in onda del servizio in tanti però hanno offerto il loro aiuto concreto a queste persona che hanno voglia di cambiare vita.

Ecco il video Mediaset del servizio di Giulio Golia nelle periferie di Roma.

