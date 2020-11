Le Iene “infiltrati” nello spaccio della droga nel Rione Traiano | Video Mediaset

A Le Iene il servizio di Luigi Pelazza che riesce da infiltrato ad entrare nel fortino della droga napoletano del Rione Traiano. Un viaggio alla scoperta di una realtà dove la camorra gestisce lo spaccio della droga, dalla cocaina all’eroina. L’inviato del programma riesce da infiltrato ad entrare con un complice nel fortino. Pelazza da vicino scopre cosa succede negli appartamenti e nelle piazze in cui si vende e si consuma la droga. Non solo, tra i tanti spunta anche un uomo che prima si fa di coca e si mette alla guida di un furgone aziendale per le consegne.

Ecco il video Mediaset con il servizio di Luigi Pelazza.

