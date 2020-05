Le Iene, Irene Pivetti e il sequestro di 250 mila mascherine | Video Mediaset

Le Iene si occupa di Irene Pivetti e della vicenda delle 250 mila mascherine sequestrate alla Only Italia Logistic. La Pivetti, l’ex presidente della Camera è rappresentante legale dell’azienda. Le indagini faranno il loro corso sulle mascherine importate dalla Cina che non sarebbero state certificate, ma la Iena Luigi Pelazza ha incontrato l’ex presidente della Camera Irene Pivetti per un colloquio. E spunta anche un uomo che ha lavorato con lei che fa sorgere una domanda…

Ecco il video Mediaset del servizio dedicato al caso di Irene Pivetti e delle mascherine sequestrate.

