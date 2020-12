Le Iene, Italia sommersa dal fango: la tragedia dell’alluvione a Bitti | Video Mediaset

A Le Iene si parla del maltempo che ha colpito l’Italia e della terribile tragedia dell’alluvione di Bitti. Sono stati giorni difficili per buona parte del nostro Paese che ha dovuto fare i conti con piogge torrenziali, neve e grandi difficoltà climatiche. In particolare a Bitti, comune nel nuorese dieci giorni fa c’è stata una vera e propria tragedia. Una terribile alluvione ha travolto il comune della Sardegna con 2.735 abitanti mietendo anche delle vittime. Tre i morti: una vera tragedia raccontata da Giulio Golia e Francesca Di Stefano che hanno incontrato i sopravvissuti. Non è la prima volta che il paesino di Bitti viene travolto da una alluvione; si tratta della seconda dopo quella del 2013. Questa ennesima tragedia si poteva evitare?

Ecco il video Mediaset.

continua a leggere sul sito di riferimento