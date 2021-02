Le Iene, Jessica Alves: “sono felice perchè domani mi sveglierò donna” | Video Mediaset

Jessica Alves in diretta da Bangkok si racconta alla vigilia dell’operazione di transizione: “domani sarò donna“.

L’ex Ken Umano è pronta al grande passo e per l’occasione ha pensato bene di farsi seguire dal programma cult di Italia. In Thailandia, a Bangkok, con lei c’è l’inviato Alessandro Di Sarno che racconta: “domani Jessica diventerà una donna a tutti gli effetti”. Dallo studio Nicola Savino e Alessia Marcuzzi le chiedono come sta. L’ex Ken risponde: “ciao, sto bene, abbastanza emozionata e sono felice perchè domani mi sveglierò donna“.

Ecco il video Mediaset con le parole di Jessica Alves.

