Le Iene, la condanna di Luigi Pelazza e il caso delle foto sottratte di Elisabetta Canalis e George Clooney | Video Mediaset

A Le Iene si parla della condanna di Luigi Pelazza dopo l’intervista alla giornalista Guia Soncini per il caso delle foto sotratte alla Canalis.

L’inviato delle Iene Luigi Pelazza è stato condannato per l’intervista a Guia Soncini. Per l’occasione ricordiamo cosa è successo nella vicenda della sottrazione delle foto di Elisabetta Canalis e George Clooney. In questa vicenda coinvolti Gianluca Neri, Selvaggia Lucarelli e Guia Soncini, ma i tre sono stati assolti. Ecco cosa è successo.

