Le Iene, la lotta al Coronavirus nel docu-servizio di Alessandro Politi | Video Mediaset

A Le Iene, Alessandro Politi ha documentato la lotta al Coronavirus nel reparto Covid dell’ospedale di Padova.

L’inviato è entrato nel nel reparto Covid dell’ospedale di Padova mostrando senza filtri cosa succede. Medici, infermieri e pazienti hanno raccontato la battaglia contro il coronavirus in uno dei reparti Covid più all’avanguardia in Italia. Nel reparto Covid di Padova, infatti, sono utilizzate le metodiche e le terapie più all’avanguardia per combattere la pandemia. Un servizio che ha visto Politi raccogliere le testimonianze di pazienti e medici del reparto dove è usato con successo il plasma iperimmune.

Ecco il video Mediaset del docu-servizio di Alessandro Politi a Le Iene.

