Le Iene, la Milano Fashion Week ai tempi del Coronavirus | Video Mediaset

Le Iene raccontano la Milano Fashion Week ai tempi del Coronavirus. La settimana della moda milanese, uno degli appuntamenti più dell’autunno, si è svolto nonostante la pandemia da Covid-19. Grande assente Chiara Ferragni che sui social ha annunciato di non partecipare per la prima volta nella sua vita per evitare assembramenti. La Milano Fashion Week non si ferma fra stivali pungidito, disinfettanti utilizzati come gel per capelli e alcuni protagonisti discutibili che non indossano la mascherina.

Questo e tanto altro nel video Mediaset con il servizio di Michele Cordaro a Le Iene.

continua a leggere sul sito di riferimento