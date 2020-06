Le Iene, la quarantena ai tempi del Coronavirus per escort e prostitute | Video Mediaset

A Le Iene si parla di escort e prostituzione: come hanno reagito alla pandemia e alla quarantena forzata?

Prima dell’arrivo dell’emergenza sanitaria da Coronavirus, il mondo della prostituzione e delle escort non conosceva crisi. Il distanziamento sociale ha naturalmente colpito e travolto anche questo settore in grado di interessare un giro d’affari di circa 5 miliardi di euro solo in Italia. La Iena Alice Martinelli ha incontrato alcune escort per sentire come hanno vissuto questi mesi di lockdown e quarantena e di come il virus ha cambiato le loro vite.

Ecco il video Mediaset del servizio trasmesso nella puntata odierna de Le Iene.

continua a leggere sul sito di riferimento