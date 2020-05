Le Iene, la Regione Sicilia e la cassa integrazione: cosa è cambiato? | Video Mediaset

A Le Iene, Ismaele La Vardera torna ad occuparsi della Regione Sicilia e del caos per la cassa integrazione.

La Vardera torna a parlarci di un accordo, poi non raggiunto, che proponeva di offrire un bonus agli impiegati della Regione Sicilia per velocizzare le pratiche ferme da mesi e per favorire la liquidazione delle casse integrazione ai lavoratori. Una sorta di “pizzino” che non è stato raggiunto. Intanto i lavoratori sono ancora in attesa della cassa integrazione e fanno letteralmente la fame.

Ecco il video Mediaset del servizio di Ismaele La Vardera trasmesso nella puntata odierna.

