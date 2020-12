Le Iene, la risposta al Covid tra tampone sospeso e stanza degli abbracci | Video Mediaset

A Le Iene si parla di Covid, ma anche di come questo dramma possa diventare intuizione e opportunità per aiutare gli altri.

L’inviato Nicolò De Devitiis ha raccontato e mostrato come la pandemia da Coronavirus sia stata monito per tante persone di ideare e creare qualcosa per aiutare i malati e le persone in difficoltà. A Napoli per esempio è nato il tampone sospeso, mentre nella rsa sono state create le cosiddette stanze degli abbracci dove è possibile abbracciarsi in totale sicurezza. Non solo, c’è anche chi si è messo ai fornelli per dare un aiuto concreto a chi è in difficoltà.

Ecco il video Mediaset del servizio di Nicolò De Devitiis.

continua a leggere sul sito di riferimento