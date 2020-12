Le Iene, la storia degli Uiguri perseguitati dal governo di Pechino | Video Mediaset

A Le Iene si parla degli Uiguri, una minoranza etnica turcofona e di fede musulmana perseguitata dal governo di Pechino.

L’inviata Roberta Rei si è occupata degli Uiguri, una minoranza etnica turcofona e di fede musulmana presente in Cina. Fin qui nulla di strano, se non fosse che questa minoranza è perseguitata dal governo di Pechino. A raccontare cosa succede nei campi di prigionia segreti le testimonianze di una ex prigioniera e di Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia.

Ecco il video Mediaset del servizio di Roberta Rei sugli Uiguri.

