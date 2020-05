Le Iene, la storia di Dario Musso sedato e legato: cosa è successo? | Video Mediaset

Le Iene si occupa della storia di Dario Musso, il ragazzo che ha subito TSO per aver gridato che il Coronavirus non esiste.

Lo scorso 2 maggio, Dario Musso viene sedato e legato e sottoposto al TSO. Come mai? Il ragazzo andava in giro ad urlare con un megafono che il Coronavirus non esistesse. Le immagini di quel momento hanno fatto il giro di tutta Italia, ma a distanza di settimane la Iena Nina Palmieri ha voluto incontrare la famiglia di Dario per capire cosa è successo davvero.

Ecco il video Mediaset del servizio di Nina Palmieri dedicato alla storia di Dario Musso.

