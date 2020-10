Le Iene, la storia di Giorgia abusata a 13 anni dal “nonno” | Video Mediaset

Nina Palmieri a Le Iene racconta la terribile storia di Giorgia, una ragazzina di 13 anni violentata dal nonno.

Giorgia quando aveva 13 anni è stata violentata da un anziano, padre del nuovo compagno della mamma. L’uomo, condannato a 10 anni per violenza sessuale, si difende etichettando i racconti di Giorgia, oggi diventata una donna, come “un sogno, una sceneggiatura”. Pippi, infatti, è libero e circola per il paese, mentre Giorgia ha deciso di non tornare a casa e cambiare paese. L’uomo nega “state attenti, non voglio né parlare né discutere. Mai mi sarei permesso di violentare, la mia coscienza è pulita davanti a Dio e tutti“.

Ecco il video Mediaset del servizio di Nina Palmieri a Le Iene dedicato alla storia di Giorgia.

continua a leggere sul sito di riferimento