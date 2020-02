Le Iene, la storia di Ketty ‘disabile in carrozzina’ a Roma | Video Mediaset

Le Iene, la storia di Ketty, una ragazza disabile a Roma che incontra non poche difficoltà per prendere i mezzi pubblici.

La Iena Filippo Roma ha raccolto la denuncia di Ketty, una ragazza della Capitale che per recarsi all’università e per seguire un corso utile al lavoro è costretta ad utilizzare i mezzi pubblici. Peccato che pochissimi dei tram e dei bus in circolazione a Roma siano proposti al trasporto di disabili e in particolare di disabili con carrozzina.

Ecco il video Mediaset della Iena Filippo Roma che mostra le difficoltà di una ragazza disabile a Roma.

continua a leggere sul sito di riferimento