Le Iene, la storia di Patrick Zaki: lo studente egiziano arrestato al Cairo | Video Mediaset

La storia di Patrick Zaki a Le Iene. Uno studente egiziano dell’università di Bologna arrestato al Cairo. Da circa un anno il ragazzo è prigioniero in carcere, senza alcun motivo.

L’inviato delle Iene con la complicità di un amico di Patrick, scappato in Europa dalle torture del regime, e di Riccardo Noury di Amnesty International, racconta la vicenda dello studente egiziano. Non solo, il servizio è anche un’occasione per fare luce sulle attuali condizioni dei diritti umani in Egitto.

Ecco il video Mediaset del servizio di Gaston Zama trasmesso nella puntata de Le Iene.

continua a leggere sul sito di riferimento