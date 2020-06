Le Iene, la truffa dei mutui dedicati ai giovani è un business | Video Mediaset

A Le iene si parla della truffa dei mutui dedicati ai giovani diventato un vero e proprio business.

Esiste una pratica illegale che sembra essere molto utilizzata nel mondo dei mutui dedicati ai giovani. In cosa consiste? Dopo l’approvazione di un fondo di garanzia pubblico nel 2013 che copre il 50% del valore dei mutui accesi, è nato un vero e proprio business che gonfia il prezzo d’acquisto delle case per coprire anche le spese accessorie legate alla compravendita, come quelle relative al notaio. Una pratica che però comporta grossi rischi per tutti i coinvolti.

Ecco il video Mediaset del servizio trasmesso nella puntata odierna de Le Iene su Italia 1.

