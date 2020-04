Le Iene, le dirette Instagram spopolano ai tempi del Coronavirus | Video Mediaset

E’ boom di dirette Instagram ai tempi del Coronavirus. A Le Iene si racconta come sono cambiati i social con la quarantena forzata dei vip e non solo. In questi giorni di reclusione forzata spopolano le dirette Instagram. Di ogni genere e con tanto di sigla, ospiti, interviste, tutorial… Il successo delle dirette Instagram spinge a chiedersi: quale sarà il futuro dell’intrattenimento. Con Nicolò De Devitiis lo abbiamo chiesto a diversi esperti del settore.

Ecco il video Mediaset trasmesso nella puntata odierna de Le Iene.

