Le Iene, malattia Endometriosi cosa è? 3 milioni le donne affette in Italia | Video Mediaset

A Le Iene si parla di endometriosi, una malattia cronica che solo in Italia colpisce più di 3 milioni di donne.

Cosa è la endometriosi? Si tratta di una malattia cronica dolorosa che in alcuni casi ha degli effetti davvero debilitanti. Nonostante questa malattia sia così diffusa, in realtà se ne parla pochissimo. Solo in Italia si parla di 3 milioni di donne affette da questa sindrome che colpisce anche star del calibro di Whoopi Goldberg e Nancy Brilli.

Proprio l’attrice romana ha raccontato: “l’ho scoperto a 30 anni andando direttamente in sala operazione. Da piccola cascavo per terra, non riuscivo a tenermi in piedi. Io avevo un parto ogni mese. I medici da piccola mi dicevano che ero esagerata. Endometriosi non è una metriosi, non sei una mazza, sei autorizzato a star male. E’ una malattia si può affrontare, non sei matta“.

Ecco il video Mediaset con il servizio di Roberta Rei.

