Le Iene, Mascherina Gate alla Regione Lazio: cosa è successo? | Video Mediaset

Le Iene si tornano ad occupare del “mascherina gate” scoppiato alla Regione Lazio: cosa è successo davvero?

Le Iene Antonino Monteleone e Marco Occhipinti sono tornati ad occuparsi del contratto di fornitura per l’acquisto di mascherine per la Regione Lazio. Un contratto da 35 milioni di euro che è stato affidato però ad una ditta che fa lampadine. Non solo, le mascherine sono state pagate ad un prezzo molto più alto, ma non sono ancora state consegnate alla Regione Lazio che ha dovuto anticipare subito ben 11 milioni di euro. Cosa è successo davvero?

Ecco il video Mediaset del servizio tramesso nella puntata odierna de Le Iene.

