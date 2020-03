Le Iene, minorenni postano video hot casalinghi in rete | Video Mediaset

A Le Iene si parla di video hot di minorenni con la storia di due fidanzatini che postano filmati casalinghi in rete con la complicità della madre.

Proprio così: una ragazzina di soli 15 anni e il suo fidanzatino di 17 anni pubblicano su internet per pochissimi euro alcuni video casalinghi che li riprendono in atteggiamenti intimi. In tutto questo la madre di lei cosa fa? Non solo è d’accordo, ma partecipa anche agli spettacoli. Per questo motivo la Iena Veronica Ruggeri ha deciso di incontrare la donna e successivamente spiega come è possibile rimuovere per sempre quei filmati dal web.

Ecco il video Mediaset del servizio di Veronica Ruggeri trasmesso nella puntata odierna de Le Iene.

