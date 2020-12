Le Iene, ombre su Gianfranco Franciosi, l’infiltrato che ha ispirato la fiction “Gli orologi del diavolo” | Video Mediaset

Gianfranco Franciosi: eroe o truffatore? Le Iene hanno incontrato l’infiltrato in un cartello di narcotrafficanti per capirci di più. Per chi non lo conoscevo Franciosi è noto per essere stato un testimone di giustizia infiltrato in un cartello di narcotrafficanti. Grazie al suo impegno, infatti, le autorità sono riuscite a sequestrare ben 12 tonnellate di cocaina per un valore di 720 milioni di euro. La storia dell’uomo ha ispirato anche la fiction “Gli orologi del diavolo” con Beppe Fiorello trasmessa su Rai1, ma un’inchiesta di Fanpage ha gettato diverse ombre sulla sua figura. Per questo motivo l’inviato Antonino Monteleone ha deciso di incontrarlo per ascoltare la sua versione.

Ecco il video Mediaset con il servizio di Antonino Monteleone a Le Iene.

continua a leggere sul sito di riferimento