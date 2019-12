Le Iene, Omicidio Vannini: nuove intercettazioni della famiglia Ciontoli | Video Mediaset

Le Iene di domenica 22 dicembre 2019, spuntano nuove intercettazioni sull’omicidio di Marco Vannini sulla famiglia Ciontoli.

Spuntano nuovi conti correnti, contratti con diverse intestazioni fino alla paura di perdere le proprietà per via di un risarcimento. Queste sono solo alcune delle preoccupazioni della famiglia Ciontoli a poche ore dalla morte di Marco Vannini. La Iena Giulio Golia ci mostra nuove intercettazioni che lasciano aperte ancora troppe domande in attesa della Cassazione.

Ecco il video Mediaset del servizio dedicato all’omicidio Vannini.

continua a leggere sul sito di riferimento