Le Iene, Paolo Rossi è morto: l’intervista di Marco Tardelli, Bruno Conti e Ciccio Graziani | Video Mediaset

Paolo Rossi è morto a 64 anni: le Iene ricordano il campione simbolo dei Mondiali ’82. Ad annunciare la sua scomparsa è stata la moglie Federica con un commovente post sui social. Una perdita enorme per il mondo del calcio, ma in particolare per chi ha seguito con grande gioia la vittoria dell’Italia, proprio grazie a Pablito, durante i Mondiali di Spagna 1982. Per l’occasione ecco un’intervista realizzata a Marco Tardelli, Bruno Conti e Ciccio Graziani.

