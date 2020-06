Le Iene, Sandra Milo e lo sciopero della fame a 87 anni d’età | Video Mediaset

Sandra Milo a 87 anni d’età ha fatto lo sciopero della fame per richiamare l’attenzione di Giuseppe Conte. L’attrice in questi giorni è stata protagonista in tutti i più importanti quotidiani e siti di informazione per via della sua coraggiosa scelta di fare lo sciopero della fame per attirare l’attenzione del Premier Conte sulla situazione precaria degli autonomi e delle partite Iva. La Milo si è incatenata fuori Palazzo Chigi pronta a tutto pur di incontrarlo. Con lei anche le telecamere de Le Iene con l’inviato Alessandro di Sarno.

Ecco il video Mediaset con Sandra Milo incatenata fuori Palazzo Chigi pronta a tutto pur di incontrare Giuseppe Conte.

