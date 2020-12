Le Iene, sequestro di Silvia Romano, se ne parla nel servizio di Matteo Viviani e Riccardo Spagnoli | Video Mediaset

A Le Iene si torna a parlare del sequestro di Silvia Romano. In particolare ci si sofferma sul ruolo del funzionario Tozzi. Gli inviati Matteo Viviani e Riccardo Spagnoli sono tornati a parlare del rapimento della giovane italiana in Kenya focalizzando l’attenzione su Valter Tozzi, il “funzionario” che ha contattato un imprenditore esperto di territori kenioti dicendo di essere a capo delle trattative per la liberazione.

In realtà il “funzionario” dice di essere solo un geometra. Per questo motivo gli inviati hanno contattato le alte cariche apparse accanto al funzionare per domandare come mai, in assenza di un ruolo istituzionale, sia stato possibile tutto ciò.

Ecco il video Mediaset del servizio de Le Iene.

