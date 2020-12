Le Iene: Strage di Erba, le rivelazioni di una ex vicina di casa di Rosa Bazzi e Olindo Romano | Video Mediaset

A Le Iene si parla della strage di Erba con nuove importanti rivelazioni da una ex vicina di casa di Rosa Bazzi e Olindo Romano.

Gli inviati Antonino Monteleone e Marco Occhipinti hanno racconto l’esclusivo racconto di una donna che ha ricevuto delle confidenze importanti da parte di una ex vicina di casa di Rosa Bazzi e Olindo Romano. Si tratta di nuove importanti rivelazioni di cui al momento i legali di Rosa non hanno potuto confrontarsi essendo la Bazzi positiva al Covid. Queste confidenze, se confermate, potrebbero però far scagionare i due coniugi condannati all’ergastolo per quella strage.

Ecco il video Mediaset con le rivelazioni della ex vicina di casa di Rosa Bazzi e Olindo Romano.

continua a leggere sul sito di riferimento