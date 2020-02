Le Iene streaming, ecco la puntata di giovedì 27 febbraio 2020 | Video Mediaset

Le Iene, ecco la puntata in streaming di giovedì 27 febbraio 2020 con la conduzione tutta al maschile di Giulio Golia, Matteo Viviani e Filippo Roma.

Tantissimi i servizi e le inchieste al centro della puntata dedicati all’emergenza sanitaria da Coronavirus scoppiata in Italia. L’epidemia ha contagiato più di 500 persone e 17 sono i morti accertati. La Iena Antonino Monteleone ha incontrato un paziente bloccato allo Spallanzani di Roma per capire come si vive in condizioni di isolamento.

Spazio poi all’Omicidio Vannini con documenti esclusivi e novità che riguardano Antonio Ciontoli, al caso di Weinstein con la testimonianza di Ronan Farrow sulla vicenda. Tra i servizi anche l’imperdibile scherzo a Fisichella e la storia di Ketty, una disabile che a Roma incontra non poche difficoltà a muoversi in carrozzina.

Questo e tanto altro nella puntata di giovedì 27 febbraio 2020 de Le Iene, che potete rivedere all’inizio nel video Mediaset.

