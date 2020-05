Le Iene streaming, ecco la puntata di martedì 19 maggio 2020 | Video Mediaset

Le Iene, la puntata in streaming di martedì 19 maggio 2020 con la conduzione di Matteo Viviani, Giulio Golia e Filippo Roma.

Tantissimi i servizi al centro della puntata di martedì 19 maggio 2020 che ha segnato il ritorno in tv del programma cult di Davide Parenti. Anche questa settimana molti dei servizi sono dedicati al Coronavirus. Il primo servizio è dedicato alla storia di Manuela che ha partorito in piena pandemia da Covid-19, ma non mancano altre storie di vita che si sono ritrovate a convivere con questo virus.

Spazio poi al dibattito sulla sperimentazione del plasma iperimmune come cura contro il Coronavirus, l’affidabilità dei termometri a infrarossi e lo scandalo delle mascherine di Irene Pivetti e della sua Only Italia. E ancora: la storia di due ragazzi affetti da Sla, nuovi documenti sull’Omicidio Vannini e sull’accusato Ciontoli fino al fenomeno shit storm che ha travolto Gaston Zama e il programma.

Questo e tanto altro nella puntata di martedì 19 maggio 2020 de Le Iene, che potete rivedere all’inizio nel video Mediaset.

