Le Iene streaming, ecco la puntata di martedì 21 aprile 2020 | Video Mediaset

Le Iene, ecco la puntata in streaming di martedì 21 aprile 2020 con la conduzione tutta al maschile di Giulio Golia, Matteo Viviani e Filippo Roma.

Tantissimi i servizi al centro della puntata di martedì 21 aprile 2020 che ha segnato il ritorno in tv del programma cult di Davide Parenti. La maggior parte dei servizi sono dedicati al Coronavirus: a cominciare dalla storia di Alessandro Politi, inviato del programma che risulta positivo al tampone a 45 giorni dal virus. Non solo, spazio poi al servizio dedicato ai ragazzi italiani vittime di razzismo in Australia, ma anche a quello sulle morti dei nonni nelle case di riposo.

Se in Italia non siamo ancora pronti a ripartire, ben diversa è la situazione a Wuhan dove il virus Covid-19 è nato e si è diffuso. Come sta vivendo la Cina la vita dopo il Coronavirus? E soprattutto questa pandemia è stata davvero creata dall’uomo? Spazio poi al servizio di Filippo Roma sul possibile conflitto di interessi tra la moglie di Sileri e un’azienda che produce mascherine per il Policlinico di Roma fino alla nuova frontiere delle dirette Instagram divenute virali ai tempi della quarantena.

Infine l’imperdibile scherzo di Michelle Hunziker, vittima della figlia Aurora Ramazzotti che le ha fatto credere…

Questo e tanto altro nella puntata di martedì 21 aprile 2020 de Le Iene, che potete rivedere all’inizio nel video Mediaset.

