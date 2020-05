Le Iene streaming, ecco la puntata di martedì 26 maggio 2020 | Video Mediaset

Le Iene, la puntata in streaming di martedì 26 maggio 2020 con la conduzione di Nina Palmieri, Veronica Ruggeri e Roberta Rei.

Tantissimi i servizi al centro della puntata di martedì 26 maggio 2020 che ha segnato il ritorno in tv del programma cult di Davide Parenti. Anche questa settimana molti dei servizi sono dedicati al Coronavirus: dal plasma iperimmune come cura contro il Covid-19 alla storia di Dario Musso sedato e legato per aver urlato che il virus non esiste. Non solo, la quarantena e il lockdown hanno fatto registrare anche un aumento dei casi di violenza sulle donne e il servizio di Leonardo Leone, tra i complottisti del Covid-19.

Spazio poi alla storia di tre donne che vivono sotto un ponte a Milano, alle nuove invenzioni contro il Coronavirus nate dall’ingegno italiano, ma anche alla vicende di Mario De Michele, il giornalista anticamorra indagato per simulazione di agguato.

Infine lo scherzo della settimana a Jo Squillo vittima di un adoratore di manichini!

Questo e tanto altro nella puntata di martedì 26 maggio 2020 de Le Iene, che potete rivedere all’inizio nel video Mediaset.

