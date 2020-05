Le Iene streaming, ecco la puntata di martedì 5 maggio 2020 | Video Mediaset

Le Iene, la puntata in streaming di martedì 5 maggio 2020 con la conduzione di Giulio Golia, Matteo Viviani e Filippo Roma.

Tantissimi i servizi al centro della puntata di martedì 5 maggio 2020 che ha segnato il ritorno in tv del programma cult di Davide Parenti. Anche questa settimana molti dei servizi sono dedicati al Coronavirus. Si comincia con la quarantena raccontata dai bambini , i consigli del dottor Galli, le novità sulla possibile cura legata alle sperimentazioni con il plasma.

Filippo Roma, invece, si è recato fuori il Parlamento per chiedere ai politici di rinunciare al proprio stipendio a favore delle persone in difficoltà per il Coronavirus e ha risolto il dubbio sull’acconciatura sempre perfetta e in ordine del nostro Premier Giuseppe Conte.

Da non perdere poi lo scherzo a Giulia Salemi, che riceve una finta telefonata del Premier Conte fino alla vicenda di Irene Pivetti indagata dopo il maxi sequestro di 250mila mascherine.

Questo e tanto altro nella puntata di martedì 5 maggio 2020 de Le Iene, che potete rivedere all’inizio nel video Mediaset.

