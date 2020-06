Le Iene streaming, la puntata completa di martedì 2 giugno 2020 | Video Mediaset

Le Iene, la puntata in streaming di martedì 2 giugno 2020 con la conduzione di Giulio Golia, Filippo Roma e Matteo Viviani.

Tantissimi i servizi al centro della puntata di martedì 2 giugno 2020 del programma cult di Davide Parenti. Si comincia con la misteriosa morte di Gaia, la giovane 27enne morta in una clinica mentre era in attesa di trapianto di polmone. Spazio poi alla vicenda di Sandra Milo che, ad 87 anni di età, si è incatenata fuori Palazzo Chigi pur di incontrare Giuseppe Conte e alla vicenda calciomercato tra Lotito della Lazio e il calciatore Zarate.

Durante la puntata si è parlato anche di temi di attualità come la quarta mafia di Foggia che non si è mai fermata nonostante il Coronavirus, la morte di Mario Biondo in bilico tra omicidio e suicidio e il degrado di un campo rom a Roma vicino ai Parioli ripieno di rifiuti tossici.

Infine spazio al Coronavirus con il caso di un parlamentare positivo al test sierologico e allo scherzo “amori in quarantena” con protagonisti Alex Belli e Delia Duran.

Questo e tanto altro nella puntata di martedì 2 giugno 2020 de Le Iene, che potete rivedere all’inizio nel video Mediaset.

