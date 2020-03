Le Iene streaming, la puntata completa di martedì 3 marzo 2020 | Video Mediaset

Le Iene, ecco la puntata in streaming di martedì 3 marzo 2020 condotta da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino.

Tantissimi i servizi e le inchieste al centro della puntata. Ampio spazio dedicato all’emergenza sanitaria Coronavirus con due servizi: il primo dedicato agli italiani costretti alla quarantena nelle zone del Nord Italia considerate focolaio del contagio e il secondo con la polemica legata alla scelta del sindaco di Benevento di rendere pubblico su Facebook il nome di un paziente contagiato.

Spazio poi al servizio di Luigi Pelazza sulla mafia del carburante, mentre Veronica Ruggeri si è occupata della storia di due minorenni che pubblicano video hot casalinghi per pochi euro con la complicità della madre della ragazzina. Si è tornati poi sulla vicenda Chico Forti con l’Italia che, da nord al sud, si è mobilitata chiedendo giustizia per l’imprenditore condannato all’ergastolo in America.

Due, invece, i divertentissimi scherzi della puntata: il primo con protagonista Elena Santarelli e il secondo con l’ex campione Beppe Signori.

Questo e tanto altro nella puntata del martedì. Ecco il video Mediaset completo dove rivedere l’intera puntata di martedì 3 marzo 2020 de Le Iene.

