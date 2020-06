Le Iene streaming, la puntata completa di martedì 9 giugno 2020 | Video Mediaset

Le Iene, la puntata in streaming di martedì 9 giugno 2020 con la conduzione di Nina Palmieri, Veronica Ruggeri e Roberta Rei.

Tantissimi i servizi al centro della puntata di martedì 9 giugno 2020 del programma cult di Davide Parenti. Si comincia con l’ecobomba ecologica nel mare dell’Isola d’Elba e con le recensioni a 5 stelle che utenti rilasciano su Amazon e vari shopping online in cambio di prodotti gratis.

Spazio poi al terribile scherzo di Fernanda Lessa: la showgirl vittima del suo stesso marito che si finge un assassino. Due i servizi dedicati alla violenza: il primo è la storia di Giuseppe Morgante sfregiato con l’acido dalla ex Sara Del Mastro e il secondo è quello di Maria Antonietta, la donna sopravvissuta alle fiamme e all’odio dell’ex marito.

Si parla poi di Coronavirus con Burioni accusato di possibile conflitto di interessi per via degli anticorpi monoclonali e su come escort e prostitute hanno affrontato la quarantena.

Infine il mistero del peschereccio Nuova Iside, il ritorno di Filippo Roma al campo rom di Roma e il caso di Marc Ching.

Questo e tanto altro nella puntata di martedì 9 giugno 2020 de Le Iene, che potete rivedere all’inizio nel video Mediaset.

