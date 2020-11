Le Iene streaming, puntata completa di giovedì 12 novembre 2020 | Video Mediaset

Le Iene, la puntata in streaming di giovedì 12 novembre 2020 con la conduzione al femminile di Nina Palmieri, Roberta Rei e Veronica Ruggeri.

Tantissimi i servizi al centro della puntata di giovedì 12 novembre 2020. A cominciare da quello dedicato al Coronavirus in Italia e alla situazione degli ospedali oramai al collasso. In particolare Roberta Rei si è recata a Napoli per raccontare la situazione delle strutture ospedaliere della Campania.

Spazio poi allo scherzo a Michele Morrone, l’attore sex symbol da 11 milioni di follower su Instagram e l’imperdibile intervista di Fiorella Mannoia. Tra i servizi anche quello di Giulio Golia dedicato alle periferie abbandonate di Roma e quello sull’omicidio di Serena Mollicone. A distanza di 20 anni dal delitto di Arce tante, troppe sono ancora le cose da chiarire.

Questo e tanto altro nella puntata di giovedì 12 novembre 2020 de Le Iene, che potete rivedere all’inizio nel video Mediaset .

