Le Iene streaming, puntata completa di martedì 13 ottobre 2020 | Video Mediaset

Le Iene, la puntata in streaming di martedì 13 ottobre 2020 con la conduzione in solitaria di Nicola Savino. Grande assenta Alessia Marcuzzi che, dopo un controllo di routine, è risultata positiva al Covid-19. La conduttrice non ha sintomi, ma si trova in isolamento.

Tantissimi i servizi al centro della puntata di martedì 13 ottobre 2020 del programma cult di Davide Parenti. A cominciare dal sogno realizzato di Marika, la ragazza disabile che è riuscita ad andare in moto al mistero sulla morte di Maria Chindamo. Spazio poi al ricordo di Marco Pantani con la proposta delle Iene fino alla vicende di un carabiniere che si è spacciato 15enne con profili falsi sui social per adescare ragazzine. E ancora l’intervista a Luca Palamara e le parole dei negazionisti del Coronavirus.

Non solo cronaca, ma anche intrattenimento con il divertentissimo scherzo a Daniele Massaro e l’intervista alla femmina e femminista Rose Villain.

Questo e tanto altro nella puntata di martedì giovedì 8 ottobre 2020 de Le Iene, che potete rivedere all’inizio nel video Mediaset

continua a leggere sul sito di riferimento