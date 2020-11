Le Iene streaming, puntata completa di martedì 3 novembre 2020 | Video Mediaset

Le Iene, la puntata in streaming di martedì 3 novembre 2020 con la conduzione di Nicola Savino e il grande ritorno di Alessia Marcuzzi. La conduttrice spiega cosa è successo la settimana scorsa: “sono arrivata qui ho fatto il pungidito e sono risultata positiva, mi hanno fatto l’antigenico e sono risultata negativa quindi potevo entrare, ma per prassi non potevo. Così ho fatto un tampone molecolare e sono risultata negativa, sono tornata a Roma ho fatto un altro tampone che è risultato anche questo negativo“.

Tantissimi i servizi al centro della puntata: l’intervista ai quattro giudici vip di All Together Now 2020, ma anche il ricordo commosso di Gigi Proietti.

Spazio poi al terribile scherzo a Nadia Fanchini, la ex sciatrice alpina che ha fa una terrible scoperta sul marito. Tra i servizi anche l’intervista a Simona Mangiante Papadopoulos, la moglie del consigliere di Donald Trump nella lunga notte dell’Electron Day in America e uno dedicato alla Terra dei Fuochi che continuano a bruciare.

Questo e tanto altro nella puntata di martedì 3 novembre 2020 de Le Iene, che potete rivedere all’inizio nel video Mediaset .

continua a leggere sul sito di riferimento