Le Iene streaming, replica puntata di giovedì 10 dicembre 2020 | Video Mediaset

Le Iene, la puntata in streaming di giovedì 10 dicembre 2020 con la conduzione al femminile di Roberta Rei, Nina Palmieri e Veronica Ruggeri.

Tantissimi i servizi al centro della puntata: dalla storia delle tre donne senza tetto, da un ponte della periferia di Milano, hanno cambiato vita. Per loro è arrivata non solo una casa vera e propria, ma anche un cambio look. Si è tornato poi a parlare del rapimento di Silvia Romano con nuove rivelazioni questa volta sul funzionario incaricato delle operazioni durante la fase di liberazione, ma anche della Strage di Erba con le rivelazioni di un ex carabinieri impegnato sul luogo del delitto durante le indagini.

E ancora: il servizio dedicato all’agenzia di viaggio in grado di fornire ai clienti tampone negativo al covid-19 prima di un viaggio e il saluto a Paolo Rossi, il campione di Mondiali 82 scomparso a 64 anni. Infine Giulio Golia è tornato ad occuparsi della tragedia di Iside.

Questo e tanto altro nella puntata di giovedì 10 dicembre 2020 de Le Iene, che potete rivedere all’inizio nel video Mediaset .

