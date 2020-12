Le Iene streaming, replica puntata di martedì 8 dicembre 2020 | Video Mediaset

Le Iene, la puntata in streaming di martedì 8 dicembre 2020 con la conduzione di Nicola Savino e Alessia Marcuzzi.

Tantissimi i servizi al centro della puntata: la storia di Carlo Gilardi ancora ricoverato da 45 giorni contro il suo volere in una RSA, la vicenda di Patrick Zaki in carcere al Cairo in Egitto fino ai danni causati dal maltempo. In particolare Giulio Golia si è occupato della tragedia dell’alluvione di Bitti, piccolo comune della Sardegna che è costata la vita di tre persone.

Due servizi da non perdere: la tragedia di Eleonora, una donna morta per dare alla luce la terza figlia durante il parto e quello sulla endometriosi, una malattia cronica che colpisce solo in Italia 3 milioni di donne.

Infine due scherzi da non perdere: lo scherzo a Matilde Brandi e lo scherzo a Goran Pandev.

Questo e tanto altro nella puntata di martedì 8 dicembre 2020 de Le Iene, che potete rivedere all’inizio nel video Mediaset.

