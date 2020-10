Le Iene, un carabiniere ruba identità sui social per adescare ragazzine | Video Mediaset

Le Iene con l’inviata Veronica Ruggeri: la storia di un carabiniere che si è finto 15enne per adescare ragazzine sui social.

Durante il lockdown una ragazzina di 13 anni ha iniziato a chattare con un utente che si è spacciato per un 15enne. I messaggi inviati alla ragazzina però sono sempre più spinti al punto che la famiglia una volta scoperti decide di andare fino in fondo alla questione. La zia, fingendosi la nipote, fissa così un incontro. All’incontro si presenta la Iena Veronica Ruggeri. Ma quello che si presenta è un uomo adulto, che in realtà è un carabiniere.

Ecco il video Mediaset del servizio di Veronica Ruggeri a Le Iene.

continua a leggere sul sito di riferimento