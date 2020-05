Le Iene, violenza sulle donne e Coronavirus: triplicati i casi | Video Mediaset

Le Iene si occupano delle violenza sulle donne: con il Coronavirus e il lockdown sono triplicati i casi. Uno dei casi più “noti” è quello della donna picchiata dal marito perchè suonava il flauto sul balcone di casa. Il video, diventato virale sul web, è la prova tangibile di come la quarantena abbia rappresentato per tantissime donne un incubo. La Iena Veronica Ruggeri ha contattato telefonicamente diverse donne che, proprio durante il lockdown, hanno chiesto aiuto denunciando casi di violenza. Non solo, la Iena ha contattato anche la ministra per le Pari Opportunità Elena Bonetti che ha confermato come, durante la quarantena per Coronavirus, i casi di violenza sulle donne sono triplicati.

Ecco il video Mediaset del servizio di Veronica Ruggeri trasmesso nella puntata odierna de Le Iene.

